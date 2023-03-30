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  • Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА закончил карьеру в сборной Израиля

Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА закончил карьеру в сборной Израиля

30 марта 2023, 23:07

Бибрас Натхо больше не будет выступать за сборную Израиля.

35-летний футболист объявил об уходе из национальной команды в соцсетях.

«Странные ощущения. Я люблю своих партнеров по сборной и тренера, чувствую себя хорошо, но важно понимать, когда нужно остановиться, чтобы сохранить свое тело.

Планирую сосредоточить всю свою энергию на «Партизане». Я хочу продлить свою карьеру и играть еще два-три года», – написал Натхо.

  • Полузащитник выступал в РПЛ за «Рубин» и ЦСКА.
  • За сборную Израиля он играл с 2010 года – 88 матчей, 4 гола, 16 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Европа Израиль Натхо Бибрас
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