Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА закончил карьеру в сборной Израиля

Бибрас Натхо больше не будет выступать за сборную Израиля.
35-летний футболист объявил об уходе из национальной команды в соцсетях.
«Странные ощущения. Я люблю своих партнеров по сборной и тренера, чувствую себя хорошо, но важно понимать, когда нужно остановиться, чтобы сохранить свое тело.
Планирую сосредоточить всю свою энергию на «Партизане». Я хочу продлить свою карьеру и играть еще два-три года», – написал Натхо.
- Полузащитник выступал в РПЛ за «Рубин» и ЦСКА.
- За сборную Израиля он играл с 2010 года – 88 матчей, 4 гола, 16 ассистов.
Источник: «Бомбардир»