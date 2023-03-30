Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА закончил карьеру в сборной Израиля

Бибрас Натхо больше не будет выступать за сборную Израиля.

35-летний футболист объявил об уходе из национальной команды в соцсетях.

«Странные ощущения. Я люблю своих партнеров по сборной и тренера, чувствую себя хорошо, но важно понимать, когда нужно остановиться, чтобы сохранить свое тело.

Планирую сосредоточить всю свою энергию на «Партизане». Я хочу продлить свою карьеру и играть еще два-три года», – написал Натхо.