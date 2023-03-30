Врачи из Германии, подготовка к выписке: новые данные о Костомарове из больницы

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Костомарова к выписке готовят, но не спеша. Не уверен, что его выпишут отсюда, полностью вылечив.

Дело в том, что решают его судьбу сейчас не наши врачи из Коммунарки. Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы.

Почему? Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии», – сообщил источник «Московского комсомольца».