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  • Дюков рассказал, когда РФС примет решение о переходе из УЕФА в Азию

Дюков рассказал, когда РФС примет решение о переходе из УЕФА в Азию

30 марта 2023, 18:46
10

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Дедлайн рабочей группы по УЕФА и Азии? Жизнь сложнее. Конечно, хотелось бы конкретный дедлайн. Но не все зависит от нас. Нам надо решить — шашечки или ехать.

Основная задача — участие в отборе на чемпионат мира-2026. Пока время для этой задачи есть. Ориентировочно, должны определиться весной. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол», — сказал Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (10)
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Axe111
1680192551
Клоуны
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Пингвины Антарктиды
1680195119
А кто даст гарантии РФС, что при вступлении в Азию сборная будет допущена к отборочным матчам Мундиаля 2026?
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Fialet
1680201297
Дюков иноагент, использует нерусское слово "дедлайн" вопреки принятому закону о недопустимости иностранных слов.
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Lilipyt
1680216294
Когда все закончится и так на евро пустят и чм. Нет смысла переходить и там палки в колеса вставлять будут. Просто пока забанены на допуск к турнирам. Не платить взносы в эти ассоциации и все.
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inzek
1680216487
так говорили же что 31 марта, т.е. сегодня будет окончательное решение? опять тянуть будут
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