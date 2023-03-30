Дюков рассказал, когда РФС примет решение о переходе из УЕФА в Азию

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Дедлайн рабочей группы по УЕФА и Азии? Жизнь сложнее. Конечно, хотелось бы конкретный дедлайн. Но не все зависит от нас. Нам надо решить — шашечки или ехать.
Основная задача — участие в отборе на чемпионат мира-2026. Пока время для этой задачи есть. Ориентировочно, должны определиться весной. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол», — сказал Дюков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»