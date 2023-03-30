«Ювентусу» грозит снятие еще 15-25 очков: клуб может опуститься в зону вылета

Серия А может снова снять очки с «Ювентуса».
По информации Calcio e Finanza, 19 апреля суд рассмотрит апелляцию «Ювентуса» на решение о снятии 15 очков. После этого состоится заседание по другому процессу в отношении клуба, связанному с «маневрами с зарплатами игроков и выплатами агентам».
Если вина «Ювентуса» по новым обвинениям будет доказана, то клубу будет грозить снятие от 15 до 25 очков. В таком случае «Ювентус» рискует опуститься в зону вылета.
В конце 2023 года или в начале 2024-го ожидается еще одно заседание суда, на котором будут рассмотрены «подозрительные партнерские соглашения» «Ювентуса».
- В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.
- Сейчас клуб идет на 7-м месте в Серии А с 41-м очком.
- Без снятия 15 очков команда занимала бы 2-е место.
Источник: Calcio e Finanza