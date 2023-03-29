Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран кроме России

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал появление видео на ютуб-канале АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян.
«Чтобы чего-то ожидать, нужно знать о чeм-то. Если бы мне не стали все наперебой говорить об этом, то я бы об этом и не узнал. Мне всe равно на это», — сказал Аршавин.
Лучшие российские бомбардиры в АПЛ:
- Андрей Канчельскис – 48 голов.
- Андрей Аршавин – 23 гола.
- Роман Павлюченко – 21 гол.
- Павел Погребняк – 11 голов.
- Динияр Билялетдинов – 8 голов.
- Алексей Смертин – 2 гола.
Источник: «Чемпионат»