Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран кроме России

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал появление видео на ютуб-канале АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян.

«Чтобы чего-то ожидать, нужно знать о чeм-то. Если бы мне не стали все наперебой говорить об этом, то я бы об этом и не узнал. Мне всe равно на это», — сказал Аршавин.

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