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  • Захарова назвала национализмом и ксенофобией требования МОК по допуску россиян к турнирам

Захарова назвала национализмом и ксенофобией требования МОК по допуску россиян к турнирам

29 марта 2023, 10:57
8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала требования МОК по российским спортсменам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий: без флага и гимна, отсутствие поддержи СВО, не быть связанным с российской армией и силовыми структурами, соответствовать всем антидопинговым требованиям.

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни.

Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», – сказала Захарова.

Источник: «Р-Спорт»
Россия
Комментарии (8)
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eugen-han
1680078753
Помнится мне и не только мне, как Захарова на предыдущих играх пела о том, что мол все и так знают, что это российские спортсмены без флага и гимна... Ведь было мля,- было такое. А сейчас риторика изменилась по ходу пьесы,- это дипломатия,- понятно. Но надо признать тогда свои ошибки в отношении своего прошлого мнения, а то ведь тогда кто придерживался другого - противоположного мнения, тот был не услышан, раскритикован и даже осмеян той же Захаровой, которая сейчас повторят тоже самое с умным лицом.
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Дядя Серёжа
1680079214
Обыкновенный фашизм...
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Таврида
1680080112
Почему МИД сопли жует и не требует чтобы МОК выдвинул аналогичные требования к спортсменам США, которые уже не одну агрессию провели и оккупируют, например, часть Сирии?
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Беспонтий
1680081006
а дальше были реверанс и книксен поклоны бис стигматы постулаты и всё бы было за.бись потом как в баттл камеди падение на маты
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