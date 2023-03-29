Захарова назвала национализмом и ксенофобией требования МОК по допуску россиян к турнирам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала требования МОК по российским спортсменам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий: без флага и гимна, отсутствие поддержи СВО, не быть связанным с российской армией и силовыми структурами, соответствовать всем антидопинговым требованиям.

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни.

Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», – сказала Захарова.