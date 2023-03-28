МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям при выполнении ряда условий

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрел вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

МОК рекомендовал допустить россиян при выполнении ряда условий:

только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);

нейтральный статус (без флага и гимна);

отсутствие поддержи СВО;

не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;

соответствовать всем антидопинговым требованиям.

Кроме того, МОК оставил в силе все санкции, касающиеся запрета символики и проведения соревнований в России.