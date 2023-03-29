Карпин назвал две причины, по которым Дзюба не был вызван в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, есть ли шанс у Артема Дзюбы получить вызов в национальную команду.

34-летний форвард «Локомотива» забил 4 гола в 3 матчах РПЛ.

– Очевидно, что Дзюба не в сборной из-за возраста. По чисто футбольным качествам он прямо сейчас оказался бы в команде?

– Прямо сейчас, наверное, нет – провел, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции – не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу... Слушайте, два раза это уже было. Было ведь?

– Сто процентов.

– Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными – следим.