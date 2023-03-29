Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение от Шотландии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил поражение от Шотландии в матче квалификации Евро-2024.

Испанцы проиграли со счетом 0:2. Команда занимает второе место в отборочной группе.

«Считаю, мы все делали правильно. Допустили две ошибки, но это случайности. На таком уровне решить расклад может любая мелочь. Мы доминировали в первом тайме, но соперник смог отбиться от всех наших атак.

Я недоволен результатом, но доволен игроками. Наша идея нацелена на перспективу. Уверен, голы придут и мы станем лучше», – сказал Де ла Фуэнте.