Ритуал Грилиша: игрок «Сити» делает один и тот же заказ еды после каждого матча

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш любит китайскую кухню.

27-летний футболист признался, что заказывает одну и ту же еду после каждого матча.

Каждый заказ обходится англичанину в более чем 50 фунтов стерлингов. В него входят пять блюд.

«Я люблю китайскую еду. Беру ее после каждой игры. Хожу в Wings в Манчестере. Обычно делаю заказ на вынос.

Беру сингапурский чоу-мейн, жареный рис с яйцом, картошку со смесью соли и перца, креветки со смесью соли и перца, а затем соус карри.

Я просто все это смешиваю и получаю одно большое блюдо для всех», – рассказал Грилиш.

Фото: AFLO / Global Look Press