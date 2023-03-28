Ритуал Грилиша: игрок «Сити» делает один и тот же заказ еды после каждого матча

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш любит китайскую кухню.
27-летний футболист признался, что заказывает одну и ту же еду после каждого матча.
Каждый заказ обходится англичанину в более чем 50 фунтов стерлингов. В него входят пять блюд.
«Я люблю китайскую еду. Беру ее после каждой игры. Хожу в Wings в Манчестере. Обычно делаю заказ на вынос.
Беру сингапурский чоу-мейн, жареный рис с яйцом, картошку со смесью соли и перца, креветки со смесью соли и перца, а затем соус карри.
Я просто все это смешиваю и получаю одно большое блюдо для всех», – рассказал Грилиш.
Фото: AFLO / Global Look Press
Источник: «Бомбардир»