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Травматолог: «Костомаров сможет ходить»

28 марта 2023, 14:05
1

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сможет ходить, несмотря на ампутацию стопы.

«Костомаров сможет ходить. Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент.

Я узнал, что у него полностью бионический протез ноги, через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу.

А так я не знал, что у него протез», – рассказал заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев.

  • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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Источник: News.ru
Оффтоп Костомаров Роман
Комментарии (1)
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eugen-han
1680002501
Надо полагать, что Костомаров в скором времени начнёт рекламировать протезы и всякие фармацевтические приспособления для пациентов без каких либо конечностей. По мере того, как поступали ,,новости" о состоянии здоровья фигуриста, то сложилось такое ощущение, что ему поотрезали всё, что можно и нельзя. Голову оставили и слава Богу, она то и будет оповещать о том, что да как, а главное - зачем и кому всё это надо было.
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