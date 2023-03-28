Травматолог: «Костомаров сможет ходить»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сможет ходить, несмотря на ампутацию стопы.
«Костомаров сможет ходить. Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент.
Я узнал, что у него полностью бионический протез ноги, через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу.
А так я не знал, что у него протез», – рассказал заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: News.ru