Травматолог: «Костомаров сможет ходить»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сможет ходить, несмотря на ампутацию стопы.

«Костомаров сможет ходить. Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент.

Я узнал, что у него полностью бионический протез ноги, через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу.

А так я не знал, что у него протез», – рассказал заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев.