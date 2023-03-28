Моуринью спешит определиться с будущим в «Роме» – им интересуются топ-клубы

Жозе Моуринью ждет диалога с руководством «Ромы».
Тренер хочет узнать планы боссов римского клуба на следующий сезон.
Португальца интересует, как будет развиваться «Рома» в случае непопадания в Лигу чемпионов, и каких футболистов удастся подписать летом 2023 года.
Моуринью не намерен ждать до июня, поскольку у него уже сейчас есть предложения от нескольких топ-клубов.
- Римляне идут на 5-м месте в Серии А, отставание от зоны ЛЧ – 1 очко.
- Тренер связан с клубом контрактом до 2024 года.
Источник: Tuttomercatoweb