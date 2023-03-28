Вратарь лондонского «Арсенала» с тремя гражданствами сравнил колумбийцев, англичан и россиян

Вратарь английского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко сравнил менталитет колумбийцев, англичан и россиян.

— Русские, англичане и колумбийцы по-разному общаются? Ты говоришь, люди по-разному друг к другу относятся…

— Колумбийская культура, например, очень теплая: люди очень близки друг к другу, очень дружелюбны. В Англии они больше сами по себе.

— А в России тогда как?

— Россия где-то посередине между Колумбией и Англией!