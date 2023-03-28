Вратарь лондонского «Арсенала» с тремя гражданствами сравнил колумбийцев, англичан и россиян

Вратарь английского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко сравнил менталитет колумбийцев, англичан и россиян.
— Русские, англичане и колумбийцы по-разному общаются? Ты говоришь, люди по-разному друг к другу относятся…
— Колумбийская культура, например, очень теплая: люди очень близки друг к другу, очень дружелюбны. В Англии они больше сами по себе.
— А в России тогда как?
— Россия где-то посередине между Колумбией и Англией!
- Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
- В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».
- Вратарю 17 лет.
Источник: Sport24