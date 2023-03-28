Вратарь лондонского «Арсенала» не исключил, что продолжит карьеру в России

Российский вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко оценил вероятность перехода в клуб из РПЛ.

— Если бы тебе через год-два сделал предложение клуб уровня «Краснодара», ты бы перешел?

— На такой вопрос сложно ответить здесь и сейчас, потому что ситуация всегда меняется. Футбол непредсказуем. Такие решения придется принимать в моменте. Конечно, русский язык и русский паспорт открывают дополнительные возможности.