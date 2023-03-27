«Зенит» начал сотрудничать с «Фенербахче»: подробности соглашения между клубами

«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Фенербахче».

Клубы заключили соглашение на два года. Документы были подписаны в Стамбуле в прошлый четверг после благотворительного матча.

«Соглашение охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов – юридического, финансового и маркетингового.

Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром»-Академии и футбольной школы «Фенербахче».

Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе», – говорится в пресс-релизе лидера РПЛ.