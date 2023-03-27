Джеррард раскритиковал Мудрика за матч с Англией, в котором его признали худшим игроком

Бывший тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард оценил игру Михаила Мудрика в матче отборе Евро-2024 с Англией (0:2).

Мудрик провел на поле 61 минуту.

WhoScored назвал его худшим футболистом матча.

«Челси» в январе заплатил за игрока 70+30 миллионов евро.

«На месте тренера Мудрика вы бы наверняка разочаровались.

При всем уважении, он все еще учится играть. Но зная, что нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. В эпизоде с первым голом Англии именно так и произошло», – сказал Джеррард.