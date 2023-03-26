Червиченко назвал «посредственностью» министра, который покритиковал Карпина

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина со стороны министра спорта Олега Матыцина.

«Здесь разница менталитетов. Карпин — парень прямой: говорит то, что есть. Некоторые обожатели Станислава Черчесова пытаются слова, которые идут от души, трансформировать в некие негативные поступки. Поэтому и раскручивают эту тему. Человек работает в такой ситуации — и то хорошо. Задач и целей никаких. Мотивировать футболистов играть — уже большая сложность. Помните, как было тяжело провожать Черчесова, который всеми руками и ногами цеплялся за это место. Карпин же говорит, что это для него не панацея.

Что касается слов министра спорта, то лично для меня этот министр спорта — посредственность, который ничего такого, в отличии от того же Карпина, для футбола не сделал. Про существование этого человека мы узнали только тогда, когда он стал министром спорта. Тут опять разница менталитетов. Карпин говорит, что за это место не держится. Он знает себе цену и знает, как будет совершенствоваться, что работа у него будет. А Матыцин, конечно же, цепляется за это место. Потому что, потеряв его, вряд ли где-то ещe найдeт такое хлебное место. Отсюда такие реакции, как казалось, на ничего незначащие слова главного тренера», — сказал Червиченко.