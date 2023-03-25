Карвальо назвал единственного игрока ЦСКА-2005, который не растолстел

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил нынешнюю форму своих партнеров, с которыми в сезоне-2004/05 взял Кубок УЕФА.

«Один Евгений Алдонин сейчас в форме, остальные растолстели!

Юрий Жирков выделялся на фоне русских, из ряда вон выходящее что-то. Хотелось бы видеть в ЦСКА больше таких, как Юра», – сказал Карвальо.