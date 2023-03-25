Карвальо назвал единственного игрока ЦСКА-2005, который не растолстел

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил нынешнюю форму своих партнеров, с которыми в сезоне-2004/05 взял Кубок УЕФА.
«Один Евгений Алдонин сейчас в форме, остальные растолстели!
Юрий Жирков выделялся на фоне русских, из ряда вон выходящее что-то. Хотелось бы видеть в ЦСКА больше таких, как Юра», – сказал Карвальо.
- Бразилец сегодня поучаствовал в товарищеском матча ЦСКА с 2DROTS (1:2).
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека