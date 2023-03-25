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  • Аргентинский вратарь забил со 101 метра: возможно, это самый дальний гол в истории

Аргентинский вратарь забил со 101 метра: возможно, это самый дальний гол в истории

25 марта 2023, 19:57
3

В матче чемпионата Чили между «Кобресалем» и «Коло-Коло» случился исторический гол. Его автором стал вратарь хозяев Леандро Рекена, попавший в чужие ворота из своей вратарской.

28-летний голкипер соперника Брайан Кортес не смог отразить столь дальний удар. Он даже был в сборной Чили – в заявке на Кубок Америки-2019.

Скриншот трансляции.

«Я хотел быстрее ввести мяч, чтобы застать соперника врасплох – так мы уже много раз делали. Но удар получился сильнее обычного – и затем случилось то, что случилось.

Это несчастье для Кортеса, но я даже не считаю произошедшее его ошибкой. Просто неудачный шаг, который не отменяет той работы, которую он проделал. На мой взгляд, он один из сильнейших вратарей в чилийском футболе», – приводит Sports.ru слова Рекены со ссылкой на Radio Bío Bío.

Рекене 35 лет, он аргентинец. В «Кобресале» он с 2020 года.

По подсчетам телеканала TNT Sports Chile, полет мяча составил 101 метр. Если это подтвердится официально, то гол станет рекордным по дальности. Сейчас рекорд принадлежит Тому Кингу, который, выступая за английский «Ньюпорт», забил в 2021 году «Челтенхэму» с 96 метров.

Матч против «Коло-Коло» закончился со счетом 3:1 в пользу «Кобресаля».

Источник: Sports.ru
Весь мир
Комментарии (3)
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ArReal
1679767029
Что только не сделают Латино-Американцы ради рекордов
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TOMSON
1679771432
От ворот до ворот не считается)
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