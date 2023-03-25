Шансы «Баварии» на трансфер Кейна выросли из-за назначения Тухеля

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал ближе к переходу в «Баварию».
Шансы мюнхенского клуба оформить трансфер 29-летнего футболиста выросли из-за назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.
Сделка может обойтись в 100+ миллионов фунтов и стать рекордной для «Баварии».
- Тухель сменил Юлиана Нагельсмана.
- В этом сезоне Кейн забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость англичанина – 90 миллионов евро (78,8 млн фунтов).
Источник: CaughtOffside