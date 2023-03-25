Шансы «Баварии» на трансфер Кейна выросли из-за назначения Тухеля

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал ближе к переходу в «Баварию».

Шансы мюнхенского клуба оформить трансфер 29-летнего футболиста выросли из-за назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Сделка может обойтись в 100+ миллионов фунтов и стать рекордной для «Баварии».