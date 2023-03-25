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  • Шансы «Баварии» на трансфер Кейна выросли из-за назначения Тухеля

Шансы «Баварии» на трансфер Кейна выросли из-за назначения Тухеля

25 марта 2023, 13:49
4

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал ближе к переходу в «Баварию».

Шансы мюнхенского клуба оформить трансфер 29-летнего футболиста выросли из-за назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Сделка может обойтись в 100+ миллионов фунтов и стать рекордной для «Баварии».

  • Тухель сменил Юлиана Нагельсмана.
  • В этом сезоне Кейн забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
  • Рыночная стоимость англичанина – 90 миллионов евро (78,8 млн фунтов).

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Источник: CaughtOffside
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Кейн Гарри Тухель Томас
Комментарии (4)
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iyttghj
1679743203
Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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САНЁК17
1679750876
Зачем этот дерево немцам нужно
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