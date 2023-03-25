Отбор Евро-2024. Франция разгромила Нидерланды (4:0), у Мбаппе 2+1

Сборная Франции начала отбор Евро-2024 с крупной победы над Нидерландами, куда вернулся Рональд Куман. Два гола и ассист у Килиана Мбаппе.

В другой встрече группы Греция крупно победила Гибралтар.

Отбор Евро-2024. Группа В. 1-й тур

Франция – Нидерланды – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гризманн, 2; 2:0 – Упамекано, 8; 3:0 – Мбаппе, 21; 4:0 – Мбаппе, 88.

Незабитые пенальти: нет – Депай, 90+4.

Гибралтар – Греция – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Масурас, 11; 0:2 – Сиопис, 45; 0:3 – Бакасетас, 58.

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