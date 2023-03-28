Шотландия и Испания сыграют в матче 2-го тура отборочного этапа Евро-2024. Встреча пройдет в Глазко на стадионе «Хэмпден Парк».

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Пять последних очных матчей: три победы испанцев, одна ничья, один раз выиграли шотландцы.

В последний раз команды встречались 11 июня 2011 года – Испания победила со счетом 3:1.

Игра состоится во вторник, 28 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 21:45 мск.

Испания – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,74. На ничью дают 3,60. На выигрыш Шотландии можно поставить за 5,10.