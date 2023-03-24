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  • «За вами подтирают, а вы обижаетесь»: Мостовой жестко раскритиковал Карпина

«За вами подтирают, а вы обижаетесь»: Мостовой жестко раскритиковал Карпина

24 марта 2023, 11:57
37

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об уровне игры сборной под руководством Валерия Карпина.

«Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают. Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.

Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.

Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», — сказал Мостовой.

  • Сборная России сыграла вничью с Ираном – 1:1.
  • Оба гола были забиты с пенальти.
  • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (37)
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SLADE2019
1679649847
Действительно, Александр меньше Вы их комментируйте, а то Вас очень многие завистником и пустословом выставляют. А правильные вещи Вы говорите или нет, об этом большинство не задумывается. Таких же, как Карпин, который обижается, как говорится с пол оборота и комментировать не надо. Ведет себя зачастую настолько высокомерно и раздраженно, как, ну ясно кто. Удачи Вам, Александр.
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eugen-han
1679651647
Мостовой в чём-то прав, но а целом он не понимает, что Карпин может экспериментировать и с составом и с тактикой игры, благо, что время позволяет это делать. Это во всяком случае лучше, чем предыдущие упёртые тренеры вызывали одних и тех же бездарей в сборную и даже легкомысленно эксплуатировали один и тот же состав на все игры, включая неофициальные, товарищеские, и при этом пеклись за результат, что бы не дай Бог раскритиковали с последующим увольнением. Карпин в этом отношении свободен от предрассудков и на мой взгляд делает правильные вещи для сборной команды страны!
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ilichkadr
1679651812
Правильно Саня сказал. Карпуша сидит на 2-х стульях, получает не хилые две зарплаты, несёт ахинею и ни за хер не отвечает.
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Project Бабангида
1679654364
язык у подтирателя больно шершавый
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алдан2014
1679665779
Господа журналисты,может хватит уже цитировать Мостового? Чел никому не интересен,а его в каждую новость пихают,срача ради
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