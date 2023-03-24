«За вами подтирают, а вы обижаетесь»: Мостовой жестко раскритиковал Карпина

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об уровне игры сборной под руководством Валерия Карпина.

«Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают. Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.

Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.

Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», — сказал Мостовой.