«На месте тренера искал бы другого нападающего»: Быстров – о будущем Дзюбы в «Локо»

Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» не стоит рассчитывать на Артема Дзюбу в долгосрочной перспективе.
- У форварда 4 гола в 3 матчах РПЛ после зимней паузы.
- Зимой Дзюба перешел в «Локо» в качестве свободного агента.
- Контракт с ним действует до конца сезона.
– Ты бы попытался оставить Дзюбу?
– На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных.
Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать.
Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку.
Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же.
При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили.
Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст.