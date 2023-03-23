«На месте тренера искал бы другого нападающего»: Быстров – о будущем Дзюбы в «Локо»

Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» не стоит рассчитывать на Артема Дзюбу в долгосрочной перспективе.

У форварда 4 гола в 3 матчах РПЛ после зимней паузы.

Зимой Дзюба перешел в «Локо» в качестве свободного агента.

Контракт с ним действует до конца сезона.

– Ты бы попытался оставить Дзюбу?

– На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных.

Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать.

Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку.

Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же.

При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили.

Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст.