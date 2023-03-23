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    «На месте тренера искал бы другого нападающего»: Быстров – о будущем Дзюбы в «Локо»

    Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» не стоит рассчитывать на Артема Дзюбу в долгосрочной перспективе.

    • У форварда 4 гола в 3 матчах РПЛ после зимней паузы.
    • Зимой Дзюба перешел в «Локо» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним действует до конца сезона.

    – Ты бы попытался оставить Дзюбу?

    – На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных.

    Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать.

    Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку.

    Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же.

    При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили.

    Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3342

      fakeid 5 минут назад

      что-то мне подсказывает, что в следующем сезоне дзюбу с удовольствием заберёт балтика или енисей, когда выйдут в рпл. но ещё больше шансов у рубина.

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