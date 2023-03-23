«Команда отдана на откуп «Ростову» – чистая хрень»: Селюк – о сборной России при Карпине

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал формирование состава сборной России.

«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определeнных людей, из определeнных команд.

А потом происходят метаморфозы и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти.

Кафанов говорит по поводу Лантратова. Якобы не знали, что он перейдeт в «Локомотив» и будет играть. Ну это дурость тренера по вратарям. Он и в «Химках» играл хорошо.

Получается как? Из одних клубов можно приглашать, а из других нет? Мы говорим про вратаря Лантратова, а не про то, в каком клубе он играл.

Если Кафанов не разбирается в качестве игры, а приглашает только тех, кто играет в больших клубах, то нахрен нужен Кафанов?!

Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» – это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю.

Я уверен, что Карпин чeтко идeт в «Спартак». В «Ростове» бывает зарплату задержали, ещe что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» – сказал Селюк.