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    «Команда отдана на откуп «Ростову» – чистая хрень»: Селюк – о сборной России при Карпине

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал формирование состава сборной России.

    «Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определeнных людей, из определeнных команд.

    А потом происходят метаморфозы и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти.

    Кафанов говорит по поводу Лантратова. Якобы не знали, что он перейдeт в «Локомотив» и будет играть. Ну это дурость тренера по вратарям. Он и в «Химках» играл хорошо.

    Получается как? Из одних клубов можно приглашать, а из других нет? Мы говорим про вратаря Лантратова, а не про то, в каком клубе он играл.

    Если Кафанов не разбирается в качестве игры, а приглашает только тех, кто играет в больших клубах, то нахрен нужен Кафанов?!

    Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» – это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю.

    Я уверен, что Карпин чeтко идeт в «Спартак». В «Ростове» бывает зарплату задержали, ещe что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» – сказал Селюк.

    • Сегодня Россия проведет гостевой товарищеский матч с Ираном.
    • Стартовые составы обеих сборных можно посмотреть здесь.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Сегодня, 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39858

      Project Бабангида 7 минут назад

      я догадываюсь чем истерика вызвана. Яя Туре в Ростов пристроить неудалось

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