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  • «Команда отдана на откуп «Ростову» – чистая хрень»: Селюк – о сборной России при Карпине

«Команда отдана на откуп «Ростову» – чистая хрень»: Селюк – о сборной России при Карпине

23 марта 2023, 19:31
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал формирование состава сборной России.

«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определeнных людей, из определeнных команд.

А потом происходят метаморфозы и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти.

Кафанов говорит по поводу Лантратова. Якобы не знали, что он перейдeт в «Локомотив» и будет играть. Ну это дурость тренера по вратарям. Он и в «Химках» играл хорошо.

Получается как? Из одних клубов можно приглашать, а из других нет? Мы говорим про вратаря Лантратова, а не про то, в каком клубе он играл.

Если Кафанов не разбирается в качестве игры, а приглашает только тех, кто играет в больших клубах, то нахрен нужен Кафанов?!

Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» – это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю.

Я уверен, что Карпин чeтко идeт в «Спартак». В «Ростове» бывает зарплату задержали, ещe что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» – сказал Селюк.

  • Сегодня Россия проведет гостевой товарищеский матч с Ираном.
  • Стартовые составы обеих сборных можно посмотреть здесь.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1679590453
я догадываюсь чем истерика вызвана. Яя Туре в Ростов пристроить неудалось
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zarsm
1679594002
Чистая хрень, это то что у тебя по всему телу свисает
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Fialet
1679600163
Из Сельдюка говно так и лезет.
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crf575757
1679663747
СЕЛЮК просто ГАВНОЕД!!
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crf575757
1679663799
Что СЕЛЮК вонючий ,бабла от РОСТОВА не получил, вот изрыгаешь гниль всякую!
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