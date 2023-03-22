В «Химках» прокомментировали слив матерной речи Гогниева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на появление в сети гневной речи главного тренера Спартака Гогниева, адресованной отстраненным игрокам команды.

«Кто производил запись? Нет доказательств ее аутентичности. Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно не сложно воссоздать голос любого человека», – сказал Оленев.