Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Манчини рассказал, что его не устраивает в итальянских участниках Лиги чемпионов

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на недостаток итальянцев в составах четвертьфиналистов Лиги чемпионов от Италии: «Милана», «Наполи» и «Интера».

    «В этих командах максимум семь-восемь итальянцев. Такова реальность. Наша ситуация еще хуже, чем у Гарета Саугейта в сборной Англии.

    Раньше мы играли по несколько часов на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. Это остается в Аргентине, Уругвае, Бразилии – потому там и появляются новые футбольные имена», – сказал Манчини.

    • Завтра, 23 марта, Италия стартует в отборе Евро-2024 матчем против Англии.
    • Италия – действующие чемпионы Европы.
    • Манчини до сборной тренировал «Зенит».

    Новости по теме
    «Наполи» обозначил цену за Осимхена: его планирует купить «ПСЖ»
    Буффона убедили перейти в «Ювентус» в 2001 году: он собирался в другой топ-клуб 1
    45-летний Буффон рассказал, когда планирует завершить карьеру 3
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11