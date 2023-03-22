Манчини рассказал, что его не устраивает в итальянских участниках Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на недостаток итальянцев в составах четвертьфиналистов Лиги чемпионов от Италии: «Милана», «Наполи» и «Интера».
«В этих командах максимум семь-восемь итальянцев. Такова реальность. Наша ситуация еще хуже, чем у Гарета Саугейта в сборной Англии.
Раньше мы играли по несколько часов на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. Это остается в Аргентине, Уругвае, Бразилии – потому там и появляются новые футбольные имена», – сказал Манчини.
- Завтра, 23 марта, Италия стартует в отборе Евро-2024 матчем против Англии.
- Италия – действующие чемпионы Европы.
- Манчини до сборной тренировал «Зенит».
Источник: Goal