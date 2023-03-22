Песьяков дал прогноз, сколько будет продолжаться карьера Дзюбы

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Удивлены, что Дзюба сумел выбраться из небытия после неудачного периода в Турции и нескольких месяцев поиска нового клуба?

– В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень – со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго.

– С виду голы его простые, и действует он предсказуемо. Почему соперники не могут его закрыть?

– А смотрели недавно игру «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» (7:0)? Вы посмотрите, какие голы там Эрлинг Холанд забил. И примерно то же самое, что у нас. Все с добивания, но все говорят, какой он великий.