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    Песьяков дал прогноз, сколько будет продолжаться карьера Дзюбы

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Удивлены, что Дзюба сумел выбраться из небытия после неудачного периода в Турции и нескольких месяцев поиска нового клуба?

    – В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень – со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго.

    – С виду голы его простые, и действует он предсказуемо. Почему соперники не могут его закрыть?

    – А смотрели недавно игру «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» (7:0)? Вы посмотрите, какие голы там Эрлинг Холанд забил. И примерно то же самое, что у нас. Все с добивания, но все говорят, какой он великий.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Его контракт с «Локомотивом» действует до лета.
    • Игрок в месяц получает 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19197

      Cleaner 38 минут назад

      Песьяков все свел к уровню РПЛ. Типа этот уровень низкий, потому Дзюба и забивает. Не согласен я с таким мнением...

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