Генич назвал проблему легионеров «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проанализировал ситуацию в «Зените».

«С каждым матчем у «Зенита» проблемы. Есть ощущение, что легионерам стало скучно. Смотрю на Вендела и его вообще не возбуждает то, что происходит на поле. Клаудиньо еще не в оптимальных кондициях. Большое количество ошибок у Дугласа Сантоса, который всегда отличался определенной стабильностью. Матео Кассьерра абсолютно потух. Единственный светлый момент – это Малком», – считает бывший игрок.