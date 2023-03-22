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    Генич назвал проблему легионеров «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проанализировал ситуацию в «Зените».

    «С каждым матчем у «Зенита» проблемы. Есть ощущение, что легионерам стало скучно. Смотрю на Вендела и его вообще не возбуждает то, что происходит на поле. Клаудиньо еще не в оптимальных кондициях. Большое количество ошибок у Дугласа Сантоса, который всегда отличался определенной стабильностью. Матео Кассьерра абсолютно потух. Единственный светлый момент – это Малком», – считает бывший игрок.

    • В последнем туре «Зенит» уступил ЦСКА (0:1).
    • «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом.
    • Впереди 10 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1396

      Hoahin 50 минут назад

      Конечно скучно, деньги уже тратить некуда, на улице холод, стадионы пустые, еврокубков нет, откуда интересу то взяться?

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 51 минуту назад

      Ничего себе он аналитик :)
      Как бы без него кто-то об этом догадался :)

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      Рейтинг: +866

      Болотоход 1 час назад

      Бразилия в помойке газовой только бабло народное тянет и не более)))
      Обычные игрочишки.

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      Рейтинг: +13765

      Алексей З > Болотоход 1 час назад

      Что такое "обычный игрок"?
      Они делают разницу и приносят Зениту титулы.
      За какие деньги , это уже другой вопрос.

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