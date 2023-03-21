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    «Напоминает Аршавина и ассоциируется с Росси»: Орлов похвалил 18-летнего российского игрока

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Пиняев по игре — уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать. Пиняев — способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.

    Сергей еще ассоциируется у меня с Паоло Росси. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев сейчас тоже может превратиться в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.

    Но главное, чтобы прекрасные слова о нем, которые он заслужил, не вскружили ему голову. Для российского менталитета — это самое страшное», — сказал Орлов

    • «Локомотив» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
    • 18-летний Пиняев вызван в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: Sport24

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    21.03.2023 22:27
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