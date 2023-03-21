«Напоминает Аршавина и ассоциируется с Росси»: Орлов похвалил 18-летнего российского игрока

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев по игре — уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать. Пиняев — способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.

Сергей еще ассоциируется у меня с Паоло Росси. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев сейчас тоже может превратиться в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.

Но главное, чтобы прекрасные слова о нем, которые он заслужил, не вскружили ему голову. Для российского менталитета — это самое страшное», — сказал Орлов