«Напоминает Аршавина и ассоциируется с Росси»: Орлов похвалил 18-летнего российского игрока

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Пиняев по игре — уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать. Пиняев — способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.
Сергей еще ассоциируется у меня с Паоло Росси. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев сейчас тоже может превратиться в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.
Но главное, чтобы прекрасные слова о нем, которые он заслужил, не вскружили ему голову. Для российского менталитета — это самое страшное», — сказал Орлов
- «Локомотив» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
- 18-летний Пиняев вызван в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.
Источник: Sport24