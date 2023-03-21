Только один игрок Серии А стоит дороже Хвичи

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из Серии А.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал с 60 до 85 миллионов евро.

Экс-футболист «Рубина» уступает по трансферной стоимости в Серии А только своему одноклубнику Виктору Осимхену, который оценивается в 100 миллионов евро.