Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В РУСАДА объяснили, почему проверяли игроков сборной России на допинг в 4 утра

    В пресс-службе РУСАДА прокомментировали тестирование игроков сборной России в 4 утра.

    «В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, инспектор допинг-контроля может протестировать спортсмена в любое время и в любом месте. Обычно процедуры тестирования футболистов проходят без каких-либо проблем.

    Благодаря активной антидопинговой деятельности РФС спортсмены хорошо осведомлены о своих правах и обязанностях», — сказали в РУСАДА.

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

    Новости по теме
    Сборная России прилетела в Тегеран на матч с Ираном
    Губерниев: «Малком и Клаудиньо каждое утро поют гимн России и не мыслят себя без новой Родины» 10
    Кафанов объяснил отсутствие Лантратова в заявке сборной России
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12672

      R_a_i_n 16 секунд назад

      Дали дуракам власти они и лбы расшибут. Я думаю в 8 утра ссаки сборников мало чем отличались бы от ссак в 4 утра! Но... значимость свою показать конечно надо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11