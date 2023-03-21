В РУСАДА объяснили, почему проверяли игроков сборной России на допинг в 4 утра

В пресс-службе РУСАДА прокомментировали тестирование игроков сборной России в 4 утра.
«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, инспектор допинг-контроля может протестировать спортсмена в любое время и в любом месте. Обычно процедуры тестирования футболистов проходят без каких-либо проблем.
Благодаря активной антидопинговой деятельности РФС спортсмены хорошо осведомлены о своих правах и обязанностях», — сказали в РУСАДА.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»