В РУСАДА объяснили, почему проверяли игроков сборной России на допинг в 4 утра

В пресс-службе РУСАДА прокомментировали тестирование игроков сборной России в 4 утра.

«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, инспектор допинг-контроля может протестировать спортсмена в любое время и в любом месте. Обычно процедуры тестирования футболистов проходят без каких-либо проблем.

Благодаря активной антидопинговой деятельности РФС спортсмены хорошо осведомлены о своих правах и обязанностях», — сказали в РУСАДА.