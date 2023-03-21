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    Хвича побил рекорд, державшийся в Европе 16 лет

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал ассист в матче 27-го тура Серии А с «Торино» (4:2).

    Экс-игрок «Рубина» забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в этом сезоне чемпионата Италии. Хвича стал первым игроком за последние 16 лет с 10+ голами и передачами в дебютном сезоне в топ-5 лигах Европы.

    До Хвичи в последний раз это удалось Диего («Вердер») в сезоне-2006/07.

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    Источник: Opta

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