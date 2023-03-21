Хвича побил рекорд, державшийся в Европе 16 лет

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал ассист в матче 27-го тура Серии А с «Торино» (4:2).
Экс-игрок «Рубина» забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в этом сезоне чемпионата Италии. Хвича стал первым игроком за последние 16 лет с 10+ голами и передачами в дебютном сезоне в топ-5 лигах Европы.
До Хвичи в последний раз это удалось Диего («Вердер») в сезоне-2006/07.
- В этом сезоне грузинский футболист забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 30 матчах.
- До «Наполи» Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: Opta