Хвича побил рекорд, державшийся в Европе 16 лет

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал ассист в матче 27-го тура Серии А с «Торино» (4:2).

Экс-игрок «Рубина» забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в этом сезоне чемпионата Италии. Хвича стал первым игроком за последние 16 лет с 10+ голами и передачами в дебютном сезоне в топ-5 лигах Европы.

До Хвичи в последний раз это удалось Диего («Вердер») в сезоне-2006/07.