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    Сафонов рассказал о своем самочувствии. Сообщалось, что у вратаря коронавирус

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал состояние здоровья.

    • Сообщалось, что футболист заболел коронавирусом.
    • Сейчас он в расположении сборной России.
    • Команда готовится к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.

    – Как ваше здоровье? Что с вами случилось?

    – Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус.

    Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по телеграм-каналам.

    Как видите, я здесь и со мной все в порядке.

    – Как сейчас себя чувствуете?

    – Где‑то на 90%. Еще один‑два дня и я буду полностью готов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.03.2023 20:36
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