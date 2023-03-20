Сафонов рассказал о своем самочувствии. Сообщалось, что у вратаря коронавирус

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал состояние здоровья.

Сообщалось, что футболист заболел коронавирусом.

Сейчас он в расположении сборной России.

Команда готовится к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.

– Как ваше здоровье? Что с вами случилось?

– Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус.

Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по телеграм-каналам.

Как видите, я здесь и со мной все в порядке.

– Как сейчас себя чувствуете?

– Где‑то на 90%. Еще один‑два дня и я буду полностью готов.