Стало известно, куда хочет перейти Сперцян

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян хочет начать карьеру в Европе в Италии или Испании, сообщает «РБ Спорт».

Примера и Серия А являются приоритетными лигами для футболиста. Сейчас агенты футболиста общаются с разными клубами, включая представителей испанской чемпионатов Испании и Италии, однако Сперцян полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».