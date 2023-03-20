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    Стало известно, куда хочет перейти Сперцян

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян хочет начать карьеру в Европе в Италии или Испании, сообщает «РБ Спорт».

    Примера и Серия А являются приоритетными лигами для футболиста. Сейчас агенты футболиста общаются с разными клубами, включая представителей испанской чемпионатов Испании и Италии, однако Сперцян полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».

    • Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
    • Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.03.2023 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh 5 часов назад

      Прикольно....Все перспективные , талантливые расейские футболисты которым рада футбольная Европа ---почемуто армяне или грузины ))) Закарян, Сперцян, Кварацхелия. Россия родила только Головина ? )))
      пы.сы .Про Кварацхелию я погорячился.У него гражданство Грузии.

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      Рейтинг: +609

      эд100 6 часов назад

      и паспорт армянский нужен что бы откреститься от России. ушлёпок

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      Рейтинг: +18018

      paracetamol 6 часов назад

      Сперцян, чем дальше, тем хуже: хачу в "Явропу"!

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