Стало известно, куда хочет перейти Сперцян

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян хочет начать карьеру в Европе в Италии или Испании, сообщает «РБ Спорт».
Примера и Серия А являются приоритетными лигами для футболиста. Сейчас агенты футболиста общаются с разными клубами, включая представителей испанской чемпионатов Испании и Италии, однако Сперцян полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».
- Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
- Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
- Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.
Источник: «РБ Спорт»