Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич отказался идти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака»: он проиграл спор Чалову

Генич отказался идти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака»: он проиграл спор Чалову

20 марта 2023, 16:33
20

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение в споре с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

  • Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
  • Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
  • Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков.

Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками.

Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака». Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю — он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом.

Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», — сказал Генич.

Еще по теме:
Генич закатил истерику во время матча 1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 10
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Чалов Федор Генич Константин
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1679319352
Слился сразу, а еще на Дзюбу гнал. Профессиональный пиз да бол!
Ответить
Rfsvo
1679319868
Генич,Генич. Трепло! Мужик должен за свои слова отвечать! Позорище
Ответить
SchwartzeRhino
1679320095
ждем отказа Генича комментировать ЦСКА
Ответить
NewLife
1679320399
Люди, которые заключают дурные пари для пиара, а потом не выполняют обязательства, слабы и умом и характером.
Ответить
mig28
1679320555
Что ж ты фраер сдал назад...))))
Ответить
neim
1679321302
Так а чего не сходить-то ? Фанаты на футбол сейчас не ходят, будет один на фанатской трибуне ЦСКА, какие проблемы ? Ну если там жеребёнок какой и появится, то быстренько напомнить ему, что фанаты тоже обещание должны выполнять и не отсвечивать на трибунах, дать ему пинка под зад, пускай идёт с миром ))).
Ответить
BRO_football
1679321761
А чего Генич боится? Из-за Fan ID фанатов на стадионе мало. Его никто не тронет. Будет один там сидеть. Тем более Чалов в итоге ещё меньше запросил - просто прийти на стадион в футболке Спартака. Комментировать ничего не надо. Минут 5 там посидеть и уйти. Можно считать, что условие выполнено.
Ответить
anatolich72
1679322408
Бздит сучек.
Ответить
JTherry
1679323679
пурГенич, сейчас на фанатке нет никого, не ссы, не повредят твою прическу...)
Ответить
житель СПб
1679327801
Очень неприятное впечатление от этой личности... А Чалов - молодец! Очень хотел забить, старался...
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+