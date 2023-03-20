Генич отказался идти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака»: он проиграл спор Чалову

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение в споре с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.

Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.

Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков.

Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками.

Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака». Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю — он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом.

Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», — сказал Генич.