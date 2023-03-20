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    Генич отказался идти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака»: он проиграл спор Чалову

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение в споре с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

    • Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
    • Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
    • Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

    «Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков.

    Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками.

    Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака». Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю — он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом.

    Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», — сказал Генич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2023 16:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2285

      kvm 1 час назад

      заднеприводной...

      0
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      Рейтинг: +18297

      житель СПб 5 часов назад

      Очень неприятное впечатление от этой личности... А Чалов - молодец! Очень хотел забить, старался...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28877

      JTherry 6 часов назад

      пурГенич, сейчас на фанатке нет никого, не ссы, не повредят твою прическу...)

      2
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      Рейтинг: +6157

      Enter2006 6 часов назад

      Фууу, тряпка!

      0
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      Рейтинг: +127

      Koni_Best_1 6 часов назад

      Ой да плевать на этого генЫча, это реально вске больше для сми, чтобы поболтать, вообще пофиг придет он или не придет, важно что Чалов набрал форму и здорово играет и это никак не связано с этим недокомментатором

      0
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      Рейтинг: +2641

      АЛЕКС 58 6 часов назад

      Слушая его гнусавый голосок во время матчей,сразу видно,что он не мужик!

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      Рейтинг: +3723

      anatolich72 6 часов назад

      Бздит сучек.

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      Рейтинг: +12139

      BRO_football 6 часов назад

      А чего Генич боится? Из-за Fan ID фанатов на стадионе мало. Его никто не тронет. Будет один там сидеть.
      Тем более Чалов в итоге ещё меньше запросил - просто прийти на стадион в футболке Спартака. Комментировать ничего не надо. Минут 5 там посидеть и уйти. Можно считать, что условие выполнено.

      1
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      Рейтинг: +5429

      neim 6 часов назад

      Так а чего не сходить-то ? Фанаты на футбол сейчас не ходят, будет один на фанатской трибуне ЦСКА, какие проблемы ?
      Ну если там жеребёнок какой и появится, то быстренько напомнить ему, что фанаты тоже обещание должны выполнять и не отсвечивать на трибунах, дать ему пинка под зад, пускай идёт с миром ))).

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      Рейтинг: +1058

      mig28 7 часов назад

      Что ж ты фраер сдал назад...))))

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