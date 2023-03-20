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    Боссы «ПСЖ» изменили мнение по поводу будущего Месси

    Нападающий Лионель Месси все ближе к уходу из «ПСЖ».

    До ЧМ-2022 руководство парижан хотело сохранить 35-летнего игрока любой ценой, однако с тех пор ситуация стала другой.

    Теперь же боссы клуба изменили мнение по поводу будущего аргентинца и готовы отпустить его летом.

    В правлении «ПСЖ» сомневаются, что Месси заслужил продление контракта, учитывая его возраст, зарплату и нежелание отрабатывать в обороне.

    По окончании сезона форвард может вернуться в «Барселону», либо продолжить карьеру за пределами Европы – в МЛС или Саудовской Аравии.

    Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1925

      lek! 2 часа назад

      Роналду Месси , кем бы ТЫ не был и что бы не сделал для футбола и болельщиков конец один . В конце ТЫ ни кому не нужен , жаль с такими людьми так поступают .

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      Рейтинг: +5705

      TOMSON > lek! 2 часа назад

      Как? Дают контракты где они за сезон заработают больше чем весь ваш род в фигову тучу поколений? Очень жестоко с их стороны конечно.

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      Рейтинг: +55114

      MaxRnD 3 часа назад

      В собес пусть идёт за пенсией

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