Боссы «ПСЖ» изменили мнение по поводу будущего Месси

Нападающий Лионель Месси все ближе к уходу из «ПСЖ».

До ЧМ-2022 руководство парижан хотело сохранить 35-летнего игрока любой ценой, однако с тех пор ситуация стала другой.

Теперь же боссы клуба изменили мнение по поводу будущего аргентинца и готовы отпустить его летом.

В правлении «ПСЖ» сомневаются, что Месси заслужил продление контракта, учитывая его возраст, зарплату и нежелание отрабатывать в обороне.

По окончании сезона форвард может вернуться в «Барселону», либо продолжить карьеру за пределами Европы – в МЛС или Саудовской Аравии.

Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»