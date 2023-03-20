Моуринью вступил в перепалку с президентом «Лацио» после римского дерби

В Италии сообщили о новом конфликте Жозе Моуринью.
Главный тренер «Ромы» вступил в перепалку с президентом «Лацио» Клаудио Лотито после проигранного римского дерби.
Португалец отбывал дисквалификацию, поэтому присоединился к своей команде уже в подрибунном помещении.
«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито, который пытался успокоить футболистов обоих клубов.
«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты же дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Лотито.
Источник: Tuttomercatoweb