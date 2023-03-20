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    Моуринью вступил в перепалку с президентом «Лацио» после римского дерби

    В Италии сообщили о новом конфликте Жозе Моуринью.

    Главный тренер «Ромы» вступил в перепалку с президентом «Лацио» Клаудио Лотито после проигранного римского дерби.

    Португалец отбывал дисквалификацию, поэтому присоединился к своей команде уже в подрибунном помещении.

    «Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито, который пытался успокоить футболистов обоих клубов.

    «А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты же дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Лотито.

    • «Лацио» победил «Рому» – 1:0.
    • Команда Моуринью выпала из топ-4 Серии А.
    • Ранее тренер высмеял вылет «Лацио» из Лиги конференций.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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