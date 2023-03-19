Семак прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА (0:1).

Петербуржцы проиграли во второй игре подряд. Ранее команда вылетела из Кубка России от «Динамо».

Клуб опережает в РПЛ «Ростов», который идет на втором месте, на 7 очков.

«В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль – всегда очень сложно.

Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв – и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре», – сказал Семак.