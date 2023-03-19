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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА (0:1).

    • Петербуржцы проиграли во второй игре подряд. Ранее команда вылетела из Кубка России от «Динамо».
    • Клуб опережает в РПЛ «Ростов», который идет на втором месте, на 7 очков.

    «В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль – всегда очень сложно.

    Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв – и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре», – сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2023 21:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1697

      Artemka444 7 часов назад

      Лучше замены делайте не на 90 минуте
      А хотябы на 70

      0
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      Рейтинг: +11544

      alex1951 7 часов назад

      Корректно высказался....

      0
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      Рейтинг: +17997

      paracetamol 8 часов назад

      Семак сказал, что нужно поддержать интригу в чемпионате и лучше всего это сделать с одним из аутсайдеров.

      0
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      Рейтинг: +8903

      GoLenaStop 8 часов назад

      Тяжелая игра для команд, но Армия заслужила эту победу.
      Играем дальше, интрига сохраняется!
      А, хорошей игры всем командам,
      А, всем любителям ногомяча - здоровья и скорейшей Весны!
      {8-))

      0
      Ответить
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      bnejejerj 8 часов назад

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      Рейтинг: +6317

      Давид59 8 часов назад

      А что делал на поле Клаудиньо? Махал руками, падал на спину, обрезал пол-команды. Естествeннo, организация атаки никакая

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      Рейтинг: +6317

      Давид59 8 часов назад

      Я уже который раз пытаюсь понять, чем так Семаку нравится Чистяков? И вообще чем была вызвана необходимость 3-го центрального при счёте 0:0? Чтобы удержать ничью?

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      Рейтинг: +88

      Roman Rom 8 часов назад

      Зенит опережает Ростов на 7 очков, а не на 8. Исправьте неточность.

      0
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      Рейтинг: +19172

      Cleaner 8 часов назад

      Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Теперь и играть они стали так, как граждане России. Чтобы не выделяться и быть как все! Ржу ни могу...)))

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      Рейтинг: +1314

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      В табло бы заехать Семаку за такие замены на 90 минуте. Надо было сразу перестраивать игру после забитого рикошета.

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