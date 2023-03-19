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Семак прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА

19 марта 2023, 21:58
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА (0:1).

  • Петербуржцы проиграли во второй игре подряд. Ранее команда вылетела из Кубка России от «Динамо».
  • Клуб опережает в РПЛ «Ростов», который идет на втором месте, на 7 очков.

«В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль – всегда очень сложно.

Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв – и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре», – сказал Семак.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Семак Сергей
Комментарии (14)
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Давид59
1679253514
Я уже который раз пытаюсь понять, чем так Семаку нравится Чистяков? И вообще чем была вызвана необходимость 3-го центрального при счёте 0:0? Чтобы удержать ничью?
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Давид59
1679253703
А что делал на поле Клаудиньо? Махал руками, падал на спину, обрезал пол-команды. Естествeннo, организация атаки никакая
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bnejejerj
1679254281
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GoLenaStop
1679254669
Тяжелая игра для команд, но Армия заслужила эту победу. Играем дальше, интрига сохраняется! А, хорошей игры всем командам, А, всем любителям ногомяча - здоровья и скорейшей Весны! {8-))
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paracetamol
1679254957
Семак сказал, что нужно поддержать интригу в чемпионате и лучше всего это сделать с одним из аутсайдеров.
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alex1951
1679255353
Корректно высказался....
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Artemka444
1679258305
Лучше замены делайте не на 90 минуте А хотябы на 70
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anatolich72
1679291318
Судья гад, поддерживал нейтралитет, разве так можно с зенитом.
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neveldomha
1679295923
Сантос не может играть на позиции Барриоса. И это очевидно. Проще было на эту позицию вытащить Кузяева, а значит закрыть Сантосом левый фланг и дать возможность ближе к нападению играть Венделу. И вместо Кругового. поставить Мостового. Усилив атаку левого фланга, освободили бы правый и центр для Малькома. Вообщем тактически Семак провалил игру.
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alp
1679302353
по пасам, такое ощущение что обе команды играли в поддавки.. по прессингу кони мощно переиграли Зенит на протяжении всей игры. не думал, что у лошадей хватит сил. Молодцы. Законная победа. Семаку и команде неуд
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