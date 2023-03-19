Поражение «Спартака», травмы Миранчука и Головина перед сборной, Месси хочет вернуться в «Барсу» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      udav4691 3 часа назад

      ха-ха,все правильно,травмы у них и вопрос решен))) и от сборной России вроде не отказались и на западе хорошими остались....

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