Поражение «Спартака», травмы Миранчука и Головина перед сборной, Месси хочет вернуться в «Барсу» и другие новости

ха-ха,все правильно,травмы у них и вопрос решен))) и от сборной России вроде не отказались и на западе хорошими остались....
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