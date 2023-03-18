«Это не самое страшное»: врач – о состоянии Костомарова после ампутации конечностей

Доктор медицинских наук Теодор Дж. Ивашина прокомментировал состояние Романа Костомарова.

46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.

Кроме того, у олимпийского чемпиона 2006 года (танцы на льду) полиорганная недостаточность.

«У пациентов, перенесших сепсис, резко ухудшается качество жизни. Победившие болезнь люди испытывают проблемы с памятью, обучением, концентрацией внимания и принятием решений. Но это не самое страшное.

Выжившие после сепсиса пациенты становятся очень слабыми, треть из них умирает в течение года, у шестой части остаются физические или умственные нарушения.

В особо тяжелых случаях, пережившие сепсис не могут даже самостоятельно дышать. Примерно треть пациентов испытывают депрессию или становятся очень раздражительными, почти у половины наблюдается посттравматический стрессовый синдром», – рассказал врач.