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    «Это не самое страшное»: врач – о состоянии Костомарова после ампутации конечностей

    Доктор медицинских наук Теодор Дж. Ивашина прокомментировал состояние Романа Костомарова.

    • 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
    • Кроме того, у олимпийского чемпиона 2006 года (танцы на льду) полиорганная недостаточность.

    «У пациентов, перенесших сепсис, резко ухудшается качество жизни. Победившие болезнь люди испытывают проблемы с памятью, обучением, концентрацией внимания и принятием решений. Но это не самое страшное.

    Выжившие после сепсиса пациенты становятся очень слабыми, треть из них умирает в течение года, у шестой части остаются физические или умственные нарушения.

    В особо тяжелых случаях, пережившие сепсис не могут даже самостоятельно дышать. Примерно треть пациентов испытывают депрессию или становятся очень раздражительными, почти у половины наблюдается посттравматический стрессовый синдром», – рассказал врач.

    Источник: «Экспресс газета»

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