Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч»

Юрий Семин порассуждал о перспективах вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата.
Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только Винисиус из «Реала».
Считаю, Хвича один из лучших игроков в мире на своей позиции. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Конечно, нужна еще стабильность. Тогда он будет игроком мирового уровня!» – сказал Семин.
- В этом сезоне грузин забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 29 матчах.
- «Наполи» лидирует с 18-очковым отрывом в Серии А и сыграет с «Миланом» в 1/4 финала ЛЧ.
- Семин работал с Хвичей в «Локомотиве».
Источник: Sport24