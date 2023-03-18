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    Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч»

    Юрий Семин порассуждал о перспективах вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата.

    Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только Винисиус из «Реала».

    Считаю, Хвича один из лучших игроков в мире на своей позиции. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Конечно, нужна еще стабильность. Тогда он будет игроком мирового уровня!» – сказал Семин.

    • В этом сезоне грузин забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 29 матчах.
    • «Наполи» лидирует с 18-очковым отрывом в Серии А и сыграет с «Миланом» в 1/4 финала ЛЧ.
    • Семин работал с Хвичей в «Локомотиве».

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    Источник: Sport24

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