Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч»

Юрий Семин порассуждал о перспективах вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата.

Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только Винисиус из «Реала».

Считаю, Хвича один из лучших игроков в мире на своей позиции. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Конечно, нужна еще стабильность. Тогда он будет игроком мирового уровня!» – сказал Семин.