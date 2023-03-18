Италия объявила состав на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой

Тренерский штаб сборной Италии определился с заявкой на ближайшие игры.
- Итальянцы проведут матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой.
- Они состоятся 23 и 26 марта соответственно.
- В сборной есть 3 дебютанта (выделены в составе).
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Владимиро Фальконе («Лечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);
Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), ЛеонЛеонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толой («Аталанта»);
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);
Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).