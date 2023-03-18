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    Италия объявила состав на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой

    Тренерский штаб сборной Италии определился с заявкой на ближайшие игры.

    • Итальянцы проведут матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой.
    • Они состоятся 23 и 26 марта соответственно.
    • В сборной есть 3 дебютанта (выделены в составе).

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Владимиро Фальконе («Лечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);

    Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), ЛеонЛеонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толой («Аталанта»);

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

    Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).

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    Источник: Football Italia

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