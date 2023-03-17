Аршавин ответил, считает ли он «Спартак» базовым клубом для сборной России

Андрей Аршавин оценил итоговый состав сборной России на мартовские матчи.

В национальную команду вызваны 8 игроков «Спартака» и только 2 футболиста «Зенита».

Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

– Есть объяснение, почему гораздо больше игроков «Спартака» в сборной по сравнению с «Зенитом»?

– Потому что костяк «Спартака» составляют россияне сейчас, а костяк «Зенита» – бразильцы.

– Можно ли теперь «Спартак» базовым клубом для сборной называть?

– Если смотреть на долгую дистанцию, то станет. Пока что же это единичный случай.