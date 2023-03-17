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    Аршавин ответил, считает ли он «Спартак» базовым клубом для сборной России

    Андрей Аршавин оценил итоговый состав сборной России на мартовские матчи.

    • В национальную команду вызваны 8 игроков «Спартака» и только 2 футболиста «Зенита».
    • Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

    – Есть объяснение, почему гораздо больше игроков «Спартака» в сборной по сравнению с «Зенитом»?

    – Потому что костяк «Спартака» составляют россияне сейчас, а костяк «Зенита» – бразильцы.

    – Можно ли теперь «Спартак» базовым клубом для сборной называть?

    – Если смотреть на долгую дистанцию, то станет. Пока что же это единичный случай.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.03.2023 17:54
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +14485

      playsh 1 час назад

      Ответ опытного дипломата - ни о чём...Сказывается занимаемая должность,однако.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4083

      raritet 3 часа назад

      В этом есть большой плюс, когда игроки одной команды являются базовой для Сборной- есть уже сыгранность. Думаю, что такая сборная перспективна.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1457

      Mariner > raritet 1 час назад

      Слушай, согласен с тобой, но тут есть одно исключение. И это спартак. Все, кто как-то связан с этой сектой - это конченные люди. Они ни чего не могут и ничего не умеют, кроме нытья и жгучей зависти. Так что нет, такая сборная нам не нужна.

      2
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      Рейтинг: +13682

      Алексей З 4 часа назад

      Глупейший вопрос.
      Задающий не видит Кто делает "погоду" в Зените ?
      Не думаю что Спартак станет базовым клубом , так как Карпин не может ставить игру Абаскаля, а с другими установками и игроки будут играть по другому.

      1
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      Рейтинг: +219

      cska1948 > Алексей З 3 часа назад

      Так у самого Карпина спартаковская школа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Хряки это фарм клуб Зенита. Ежегодно приносят 6 очков Зениту и кучу забитых голов. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3682

      anatolich72 > ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Трудно быть дебилом?

      2
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      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > anatolich72 4 часа назад

      он справляется с этой ролью

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17643

      NewLife 5 часов назад

      С Карпиным в светлое будущее мировой футбольной жопы.!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3178

      fakeid 6 часов назад

      "8 игроков спартака и только 2 из зенита".

      хряки уже обрадовались, только вот не знают, что в этот день 2 игры будет: иран-россия и фенербахче-зенит.

      этим и объясняется, что из зенита почти никого в сборную на этот раз не взяли, семак с карпиным договорились.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      Болотоход > fakeid 6 часов назад

      ты снова бредишь мальчик!
      Тебе что в дур доме таблетки не выписали?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > fakeid 6 часов назад

      что туркам надоело наташу пердолить? зину захотели?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      Болотоход > Каратель 6 часов назад

      Зинаиду имеют все кому не лень!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3178

      fakeid > Каратель 6 часов назад

      тебя зовут наташа? окей, так и запишем. гы-гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3682

      anatolich72 > Каратель 5 часов назад

      Зачетно стебанул лазурных!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > fakeid 4 часа назад

      факида зовут наташей и её пердолит фся Турция?? Вот это поворот)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > anatolich72 3 часа назад

      Да , дебилам зайдёт

      0
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