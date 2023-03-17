Негрейра советовал игрокам «Барсы» чаще падать в матче с «Реалом» в 2012 году

Появились подробности отчета о судьях, подготовленного для «Барселоны» в 2012 году.

Речь идет об анализе работы арбитра Карлоса Дельгадо Феррейро, которому предстояло 7 октября обслужить матч с «Реапом».

Бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра советовал футболистам каталонской команды чаще падать, чтобы рефери, не успевающий за ходом игры, фиксировал фолы.