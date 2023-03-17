Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Негрейра советовал игрокам «Барсы» чаще падать в матче с «Реалом» в 2012 году

    Появились подробности отчета о судьях, подготовленного для «Барселоны» в 2012 году.

    Речь идет об анализе работы арбитра Карлоса Дельгадо Феррейро, которому предстояло 7 октября обслужить матч с «Реапом».

    Бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра советовал футболистам каталонской команды чаще падать, чтобы рефери, не успевающий за ходом игры, фиксировал фолы.

    • В итоге «Барса» сыграла вничью с «Реалом» со счетом 2:2.
    • Тогда по дублю оформили Лионель Месси и Криштиану Роналду.
    • Негрейра получил от «Барселоны» 7,3 миллиона евро за «консультационные услуги» в период с 2001 по 2018 год.

    Новости по теме
    Левандовски: «У «Барсы» много проблем, чтобы бороться за три трофея в сезоне»
    Глава ФИФА Инфантино прокомментировал обвинения «Барселоны» в подкупе судей
    Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: 6 тур Примера, 19 марта 2023
    Источник: Libertad Digital

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 15:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67562

      portero 7 часов назад

      Глупость, в Испании всегда хватало стмулянтов.... за такой совет ему лямы переводили, скорее всего он просто пилил деньги чинушами Барсы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +934

      Таврида 8 часов назад

      Тю, удивили, Бускетс и без всяких подсказок Не.грейры прекрасно симулировал нарушения на поле.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +934

      Таврида > Таврида 8 часов назад

      Фамилия Не.грейры звездочками заменяется. Админы, вы что там, вообще от политкорректности сдурели???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12399

      DeStar > Таврида 8 часов назад

      ну при этом у них была статья про Роналду где было слово "*****" от них же)

      p.s , а нам закрывают, там слово "Пи*ор" )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11