Негрейра советовал игрокам «Барсы» чаще падать в матче с «Реалом» в 2012 году

Появились подробности отчета о судьях, подготовленного для «Барселоны» в 2012 году.
Речь идет об анализе работы арбитра Карлоса Дельгадо Феррейро, которому предстояло 7 октября обслужить матч с «Реапом».
Бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра советовал футболистам каталонской команды чаще падать, чтобы рефери, не успевающий за ходом игры, фиксировал фолы.
- В итоге «Барса» сыграла вничью с «Реалом» со счетом 2:2.
- Тогда по дублю оформили Лионель Месси и Криштиану Роналду.
- Негрейра получил от «Барселоны» 7,3 миллиона евро за «консультационные услуги» в период с 2001 по 2018 год.
Источник: Libertad Digital