«Давай «Лужники» снесем и построим жилье»: бывший хозяин стадиона – о просьбе большого чиновника

Бывший хозяин стадиона «Лужники» Владимир Алешин рассказал, как один из чиновников хотел снести арену в 90-х.

– 30 лет вы отдали Лужникам в качестве директора. Когда были там последний раз?

– Недавно. Зашел на Аллею славы, где в середине 90-х по моей инициативе установили памятники Яшину, Стрельцову и Старостину.

Планировал, что рядом появятся и другие – Брумелю, Озерову. А еще Екатерине Фурцевой. Она же как первый секретарь Московского горкома партии контролировала строительство Большой арены и прилегающей территории.

Во многом благодаря этой удивительной женщине в 1956 году в рекордные сроки – всего за 450 дней – на месте деревянных бараков возник современный спортивный комплекс. Убежден, Фурцева заслуживает такого памятника – именно в Лужниках. Но мои обращения к руководителям города ни к чему не привели.

Там же, на Аллее славы, с моей подачи восстановили олимпийский факел, возле него усадили бронзового Мишку – символа Олимпиады-1980. Теперь неподалеку и Забивака, талисман ЧМ-2018. Но почему-то из пластика. Мне кажется, его тоже надо в бронзе отлить.

Вообще моя главная заслуга как генерального директора ОАО «Лужники» в том, что не только сохранил стадион, но и приумножил его значение. Несмотря на колоссальные трудности. Вы же понимаете, 90-е – смутное время.

Например, один из больших чиновников на полном серьезе тогда говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье. А часть спортивных объектов перенесем в Тушино». Не раз предлагали демонтировать памятник Ленину. В таких случаях отвечал: «Не я ставил, не мне и убирать...»