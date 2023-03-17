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  • «Давай «Лужники» снесем и построим жилье»: бывший хозяин стадиона – о просьбе большого чиновника

«Давай «Лужники» снесем и построим жилье»: бывший хозяин стадиона – о просьбе большого чиновника

17 марта 2023, 12:59
1

Бывший хозяин стадиона «Лужники» Владимир Алешин рассказал, как один из чиновников хотел снести арену в 90-х.

– 30 лет вы отдали Лужникам в качестве директора. Когда были там последний раз?

– Недавно. Зашел на Аллею славы, где в середине 90-х по моей инициативе установили памятники Яшину, Стрельцову и Старостину.

Планировал, что рядом появятся и другие – Брумелю, Озерову. А еще Екатерине Фурцевой. Она же как первый секретарь Московского горкома партии контролировала строительство Большой арены и прилегающей территории.

Во многом благодаря этой удивительной женщине в 1956 году в рекордные сроки – всего за 450 дней – на месте деревянных бараков возник современный спортивный комплекс. Убежден, Фурцева заслуживает такого памятника – именно в Лужниках. Но мои обращения к руководителям города ни к чему не привели.

Там же, на Аллее славы, с моей подачи восстановили олимпийский факел, возле него усадили бронзового Мишку – символа Олимпиады-1980. Теперь неподалеку и Забивака, талисман ЧМ-2018. Но почему-то из пластика. Мне кажется, его тоже надо в бронзе отлить.

Вообще моя главная заслуга как генерального директора ОАО «Лужники» в том, что не только сохранил стадион, но и приумножил его значение. Несмотря на колоссальные трудности. Вы же понимаете, 90-е – смутное время.

Например, один из больших чиновников на полном серьезе тогда говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье. А часть спортивных объектов перенесем в Тушино». Не раз предлагали демонтировать памятник Ленину. В таких случаях отвечал: «Не я ставил, не мне и убирать...»

  • «Лужники» – самый большой стадион в России.
  • Он вмещает 81 тысячу зрителей.
  • В «Лужниках» прошел финал ЧМ-2018.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
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eugen-han
1679050055
Кстати охотно верю, что хотели снести. Помните все эти непонятные движухи с отжатием стадиона у Торпедо и созданием аффилированных клубов ,,Москва" и ,, Торпедо - ЗИЛ". И было это при Лужкове, который активно захватывал земли под строительство не только в граде - Москве, но и в Подмосковье, за что в итоге и поплатился своей должностью.
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