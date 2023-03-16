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    СКА вырвал победу над «Торпедо», «Ак Барс» обыграл «Адмирал»: результаты плей-офф КХЛ

    Началась новая стадия плей-офф Кубка Гагарина. «Ак Барс» начал полуфинал конференции с победы над «Адмиралом».

    СКА в овертайме оказался сильнее «Торпедо».

    Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

    Ак Барс (Казань) – Адмирал (Владивосток) – 3:2 (2:0; 0:2; 1:0)

    Голы: 1:0 – Радулов, 11 (большинство); 2:0 – Галиев, 20 (большинство); 2:1 – Шулак, 23 (большинство); 2:2 – Елисеев, 30; 3:2 – Лямкин, 48 (большинство).

    Счет в серии: 1:0.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

    СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо (Нижний Новгород) – 2:1 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 1:0)

    Голы: 1:0 – Прохоркин, 46; 1:1 – Фирстов, 58; 2:1 – Яшкин, 66.

    Счет в серии: 1:0.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8904

      vladik12 9 часов назад

      "Торпедо" надо было реализовывать ПП в овертайме.

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