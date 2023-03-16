СКА вырвал победу над «Торпедо», «Ак Барс» обыграл «Адмирал»: результаты плей-офф КХЛ

Началась новая стадия плей-офф Кубка Гагарина. «Ак Барс» начал полуфинал конференции с победы над «Адмиралом».
СКА в овертайме оказался сильнее «Торпедо».
Все серии идут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
Ак Барс (Казань) – Адмирал (Владивосток) – 3:2 (2:0; 0:2; 1:0)
Голы: 1:0 – Радулов, 11 (большинство); 2:0 – Галиев, 20 (большинство); 2:1 – Шулак, 23 (большинство); 2:2 – Елисеев, 30; 3:2 – Лямкин, 48 (большинство).
Счет в серии: 1:0.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала
СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо (Нижний Новгород) – 2:1 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 1:0)
Голы: 1:0 – Прохоркин, 46; 1:1 – Фирстов, 58; 2:1 – Яшкин, 66.
Счет в серии: 1:0.
Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей