Генич заявил, что в FIFA 24 не будет русской озвучки

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что Electronic Arts откажется от русской озвучки в FIFA 24.

«Мне написали из EA, что с FIFA 24 больше не будет русскоязычной озвучки от комментаторов», – сказал Генич в «Коммент.Шоу».

Спустя некоторое время это опроверг партнер Генича по озвучке игры Георгий Черданцев: «Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем [Геничем]. Должны быть осенью в новой версии».