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    Генич заявил, что в FIFA 24 не будет русской озвучки

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что Electronic Arts откажется от русской озвучки в FIFA 24.

    «Мне написали из EA, что с FIFA 24 больше не будет русскоязычной озвучки от комментаторов», – сказал Генич в «Коммент.Шоу».

    Спустя некоторое время это опроверг партнер Генича по озвучке игры Георгий Черданцев: «Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем [Геничем]. Должны быть осенью в новой версии».

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    15.03.2023 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 16 часов назад

      да не пох ли! слушать этих долбоящеров и там это было выше всех сил! efootball от KONAMI на много лучше сейчас!

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