Более 100 депутатов Европарламента призвали отстранить Белоруссию от отбора к Евро-2024

Депутаты Европейского парламента призвали УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации к Евро-2024.
Письмо с соответствующей просьбой подписали более 100 депутатов Европарламента.
«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – цитирует текст письма Politico.
- Команды из Белоруссии, в отличие от российских, не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
- Белоруссия сыграет в отборе Евро-2024 в группе с Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой.
Источник: Sports.ru