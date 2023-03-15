Более 100 депутатов Европарламента призвали отстранить Белоруссию от отбора к Евро-2024

Депутаты Европейского парламента призвали УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации к Евро-2024.

Письмо с соответствующей просьбой подписали более 100 депутатов Европарламента.

«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – цитирует текст письма Politico.