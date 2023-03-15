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    Более 100 депутатов Европарламента призвали отстранить Белоруссию от отбора к Евро-2024

    Депутаты Европейского парламента призвали УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации к Евро-2024.

    Письмо с соответствующей просьбой подписали более 100 депутатов Европарламента.

    «Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – цитирует текст письма Politico.

    • Команды из Белоруссии, в отличие от российских, не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
    • Белоруссия сыграет в отборе Евро-2024 в группе с Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой.

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    Источник: Sports.ru

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    15.03.2023 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      dauzhhhhh 15 часов назад

      Отстранить к е.беням картофельного

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