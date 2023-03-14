Абаскаль прокомментировал упущенную победу «Спартака» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил результата матча 1/2 финала Fonbet Кубка России с «Уралом» (1:1).

«Матч был очень сложным, сложнее, чем в чемпионате с «Уралом». Казалось, что мы контролировали игру после первого гола, но эта команда умеет обороняться. С 17 сентября они не проиграли ни матча.

Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли конвертировать его в голы. Состояние поля также было не лучшим, ждем прихода весны. Но мы ни в коем случае не ищем себе оправдание. В концовке появились моменты, создали три опасных момента за последние 10 минут.

Нас ждет очень сложный выезд в Екатеринбург. Мы должны показать свои амбиции», – сказал Абаскаль.