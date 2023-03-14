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    Абаскаль прокомментировал упущенную победу «Спартака» в матче с «Уралом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил результата матча 1/2 финала Fonbet Кубка России с «Уралом» (1:1).

    «Матч был очень сложным, сложнее, чем в чемпионате с «Уралом». Казалось, что мы контролировали игру после первого гола, но эта команда умеет обороняться. С 17 сентября они не проиграли ни матча.

    Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли конвертировать его в голы. Состояние поля также было не лучшим, ждем прихода весны. Но мы ни в коем случае не ищем себе оправдание. В концовке появились моменты, создали три опасных момента за последние 10 минут.

    Нас ждет очень сложный выезд в Екатеринбург. Мы должны показать свои амбиции», – сказал Абаскаль.

    • Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.
    • Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 22:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 часов назад

      надо играть всегда как в концовке

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      Рейтинг: +329

      Ниф-Ниф 14 марта, 23:14

      "Нас ждет очень сложный выезд в Екатеринбург". Жду и надеюсь.на благоприятный исход.

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